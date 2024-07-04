Санкт-Петербург, 4 июля, 2024, 16:44 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 45-летняя спортсменка откусила палец посетительнице фитнес-клуба «Май тайм фитнес» на улице Оптиков в Приморском районе города. Об этом сообщила телепрограмма 78.ru на своём сайте.

Global Look press/CHROMORANGE / Bilderbox

Она рассказала, что инцидент произошёл в районе 21:45 после того, как пострадавшая вышла из душа в раздевалку. Её камера хранения находилась по соседству с ящиком клиентки, которая внезапно на неё напала. Когда девушка пришла в себя, она увидела много крови и палец на полу. Затем девушки-тренеры вызвали для жертвы инцидента скорую и полицию.

«У нас ящички вместе, у неё внизу, а у меня вверху. Не знаю, может, ей не понравилось, что я к ней пятой точкой повернулась. Ну или нога моя там была, не знаю. Я могу только гадать. В этот момент она два раза ударила меня по голове. Я развернулась, начала защищаться. Дальше ничего не помню», — рассказала пострадавшая.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля в Чите во время ссоры девушке откусили часть нижней губы, из-за чего она попала в больницу.

Ранее 64-летняя пенсионерка поспорила с дочерью, что откусит себе средний палец на руке. Когда женщину доставили в больницу, врачи диагностировали у неё травматическую ампутацию среднего пальца. Однако, каким образом она лишилась пальца, пациентка объяснить не смогла.