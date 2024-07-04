Астана, 4 июля, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер на заседании Шанхайской организации сотрудничества в Астане предложил серьёзно обсудить введение единой валюты ШОС, основанной на прорывных технологиях.

РИА Новости/Александр Демьянчук

«Одним из важнейших шагов, направленных на усиление роли ШОС в мире и в регионе, может стать укрепление экономического сотрудничества между участниками объединения», — сказал он.

Мохбер подчеркнул, что к этой сфере относится расширение использования национальных валют или создание общей валюты, основанной на прорывных технологиях.

Как передавало ИА Регнум, саммит ШОС проходит в Астане 3–4 июля. Лидеры стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества утвердили итоговую декларацию по итогам заседания в Астане.

В ходе выступления президент России Владимир Путин заявил, что в Астанинской декларации объединения отражены подходы стран-участниц к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня. Он отметил, что в документе дополнительно высвечена приверженность членов ШОС к формированию справедливого многополярного миропорядка.

Участники саммита также подписали пакет документов, в который вошли соглашения о противодействии терроризму и сепаратизму, распространению наркотиков, развитии сотрудничества в сферах энергетики, туризма, охраны окружающей среды.