Суд в Москве признал виновными мошенников, укравших у Рудковской завод
Москва, 4 июля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. В Кунцевском районном суде Москвы состоялось оглашение приговора бывшему другу семьи продюсера Яны Рудковской Валентину Савинову, который мошенническим способом завладел её картофельным заводом. Об этом сообщила пресс-служба суда в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Отмечается, что суд признал Савинова виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и назначил наказание в виде лишения свободы на 8,5 года. Двое его сообщников получили по 4,5 года лишения свободы.
«Но на этом не поставлена точка, моим юристам предстоит пройти еще гражданские суды, для того чтобы вернуть мой картофельный заводик», — заявила в своём Telegram-канале продюсер, подчеркнув, что судебное разбирательство заняло у неё 3 года.
Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году, по словам Рудковской, её и фигуриста Евгения Плющенко обманула компания «ПСК МЕТ КОН» на сумму в размере 130 млн рублей. Она пояснила, что Академия фигурного катания Евгения Плющенко перевела данные финансовые средства компании, однако утверждённые ранее обстоятельства были не выполнены.