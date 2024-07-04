Москва, 4 июля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. В Кунцевском районном суде Москвы состоялось оглашение приговора бывшему другу семьи продюсера Яны Рудковской Валентину Савинову, который мошенническим способом завладел её картофельным заводом. Об этом сообщила пресс-служба суда в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

РИА Новости/Светлана Шевченко Яна Рудковская

Отмечается, что суд признал Савинова виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и назначил наказание в виде лишения свободы на 8,5 года. Двое его сообщников получили по 4,5 года лишения свободы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3899825" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Суд-в-Москве-признал-виновными-мошенников — укравших-у-Рудковской-завод

«Но на этом не поставлена точка, моим юристам предстоит пройти еще гражданские суды, для того чтобы вернуть мой картофельный заводик», — заявила в своём Telegram-канале продюсер, подчеркнув, что судебное разбирательство заняло у неё 3 года.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году, по словам Рудковской, её и фигуриста Евгения Плющенко обманула компания «ПСК МЕТ КОН» на сумму в размере 130 млн рублей. Она пояснила, что Академия фигурного катания Евгения Плющенко перевела данные финансовые средства компании, однако утверждённые ранее обстоятельства были не выполнены.