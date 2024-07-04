Санкт-Петербург, 4 июля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Шестилетняя девочка сломала позвоночник в нескольких местах из-за падения с качелей в детсаду Красногвардейского района Петербурга, сообщает 4 июля портал 78.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В частности, ребёнок получил множественные переломы грудного отдела позвоночника. Сейчас девочка находится в больнице и проходит реабилитацию.

Также портал опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, как воспитанница детсада качается на качелях-балансире с мальчиком. В какой-то момент он резко вскакивает с места и качели с силой ударяются о землю, после чего ребёнок хватается за спину и бежит к воспитательнице.

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Как передавало ИА Регнум, в апреле воспитатель детского сада «Малышок» в подмосковном Щёлкове избила ребёнка во время прогулки. Отмечается, что педагог оттащила стоявшего на коленях ребёнка от конструкции на площадке, после чего дважды ударила его рукой, пока тот лежал на земле. Родители требуют её уволить.

В городе Лукоянове Нижегородской области двухлетнюю девочку подвесили на заборе в детском саду. Во время прогулки её за одежду на доски забора зацепила воспитатель. Ребёнок пытался освободиться и повис на куртке, а воспитатель наблюдала за этим и только через некоторое время помогла девочке после сделанного жестом внушения.