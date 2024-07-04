Красный Лиман, ДНР, 4 июля, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Российские военные применили, предположительно, авиабомбу ФАБ-3000 для удара по базе ВСУ под Красным Лиманом. Сообщение об этом опубликовано 4 июля на странице сообщества «Военная хроника» в соцсети «ВКонтакте».

ИА Регнум

Отмечается, что в районе железнодорожной станции зафиксирован очень мощный прилёт. Ударная волна была настолько сильной, что в некоторых соседних домах потрескался фундамент.

«По предварительным данным, в казармы, расположенные в этом районе, могла впервые попасть ФАБ-3000», — заявили военкоры.

Под Красным Лиманом находится база подразделений ВСУ, участвующих в боях за город Часов Яр и село Терны в ДНР. В частности, там находятся штабы и центральные склады ракетного и артиллерийского вооружения 18-й бригады нацгвардии и 93-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня российские военные поразили с помощью авиабомбы ФАБ-3000 с управляемым модулем пункт управления ВСУ у посёлка Новгородское (Нью-Йорк) в подконтрольной Киеву части ДНР.

О применении российскими военными в зоне СВО корректируемых трёхтонных авиабомб стало известно 20 июня. Источник в силовых структурах сообщил, что их сбросили на пункт временной дислокации ВСУ в селе Липцы Харьковской области. Кадры второго применения ФАБ-3000 в зоне СВО появились в Сети 21 июня. Итогом удара стала ликвидация до 70 украинских нацгвардейцев в Липцах.

Американский журнал Military Watch Magazine отметил, что авиабомбы с управляемым модулем ввергают украинских военных в ужас. Планирующие ФАБ играют решающую роль в завоевании превосходства на фронте, считает издание.

Начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов сравнил удар российской авиабомбы с землетрясением. А немецкий журналист Юлиан Рёпке заявил, что существование такой бомбы, как ФАБ-3000, прежде даже нельзя было представить. Ирландский журналист Чей Боуз заключил, что применение российскими военными ФАБ-3000 стало плохой новостью для ВСУ.

Немецкое издание Focus отметило, что российские управляемые авиабомбы ФАБ-3000 могут нанести огромный ущерб большой по площади территории. Авторы материала указали, что ФАБ-3000 является одной из самых тяжёлых бомб, которые используются в современных конфликтах.