Москва, 4 июля, 2024, 15:56 — ИА Регнум. В Рязани военная разведка Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержала командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артёма Городилова, пишет издание «Коммерсантъ».

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

По информации издания, Городилова задержали в Рязани, после чего доставили в Москву. На данный момент комбрига подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело ведёт Главное военное следственное управление СК РФ.

Как говорится в публикации, ожидается, что следствие обратится в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об избрании Городилову меры пресечения.

Другие подробности дела издание не приводит.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля суд арестовал заместителя министра обороны России Тимура Иванова в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал. Сообщалось, что Иванову вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В мае сообщили о задержании начальника управления департамента Минобороны по обеспечению оборонного заказа Владимира Вертелецкого по подозрению в получении взятки. Тогда же появилась информация об аресте замглавы Генштаба, начальника главного управления связи Вооружённых сил генерала Вадима Шамарина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки в размере 36 млн рублей, 13 июня выразил готовность активно сотрудничать со следствием.

Уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере в середине мая возбудили против начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Во время обысков у него нашли около 100 млн рублей, украшения и коллекцию часов. Защита обжаловала арест.