Вашингтон, 4 июля, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Американская компания Apple удалила из своего магазина приложений несколько VPN-сервисов, сообщили разработчики сервиса по обходу блокировок Red Shield на странице в X.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В компании сообщили, что удалить приложения якобы потребовал Роскомнадзор.

Также отмечается, что американская компания предложила создателям приложений самим обратиться в российское ведомство, чтобы разрешить ситуацию.

Кроме того, из магазина приложений пропали сервисы Le VPN, NordVPN и Proton VPN.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года Федеральная антимонопольная служба направила письмо американской компании Apple с требованием объяснить, почему на её устройствах заблокировали возможность бесконтактной оплаты Mir Pay и других российских платёжных систем.

Apple в январе оплатила штраф в размере почти 1,2 млрд рублей за нарушение антимонопольного законодательства России. Компанию оштрафовали за запрет разработчикам приложений для её гаджетов предлагать клиентам внутри приложения оплачивать покупки в обход App Store.