Москва, 4 июля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Ущерб по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова частично погашен, сообщили 4 июля в правоохранительных органах.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Иван Попов

«Второй фигурант дела, бизнесмен Моисеев, уже частично погасил причинённый ущерб, установленный в ходе расследования дела о мошенничестве», — сказал источник ТАСС.

Он уточнил, что сумма ущерба по делу была снижена с более чем 130 млн до 105 млн рублей. Самому Попову вменяют мошенничество на сумму более одного млн рублей.

«Он ущерб не погашал, вину не признаёт», — добавил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая Ивана Попова арестовали на срок до 16 июля в рамках уголовного дела о мошенничестве. Его обвинили в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, приобретённых для создания оборонительной линии в Запорожской области, на общую сумму 130 млн рублей.

12 июня военные следователи предъявили обвинения в мошенничестве и превышении полномочий второму фигуранту уголовного дела. Его обвинили в преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения») и ч. 3 ст. 285 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

4 июля адвокаты бывшего командующего 58-й армией ВС РФ подали заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела о государственной измене в отношении ряда лиц. Защита подала заявление после того, как на Украине в отношении Попова было возбуждено уголовное дело.

По утверждению защиты, украинская сторона получила доступ к секретным документам, что, в свою очередь, может быть связано со шпионажем.