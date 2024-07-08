Москва, 8 июля, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Девятнадцатикилометровый Керченский, он же Крымский мост построили всего за два года и дважды восстановили в кратчайшие сроки после попыток терактов. Рухнувший же в американском Балтиморе после столкновения с контейнеровозом мост длиной 2,75 километра будут восстанавливать не меньше десяти лет.

Пресс-служба правительства Москвы Метро

Россияне давно привыкли, что отечественные строители могут возвести что угодно: от невозможного, как заявляли критики, Крымского моста до трассы М-12. То, что нам кажется обыденностью, во многих странах восприняли бы как чудо. А чудес в России хватает.

Заткнули за пояс США и Евросоюз

Вплоть до февраля 2022 года в среде либеральной публики было модно сравнивать Россию с США, естественно, подчёркивая превосходство последних.

Попробуем и мы. В Нью-Йорке проживают 8 миллионов человек, а с учётом населения агломерации крупнейшего города США — 20 миллионов. Население Москвы — 13 миллионов, вместе с Московской областью — 21,7 миллиона. Цифры, как видно, сопоставимы.

Mos.ru Метро

А вот качество общественного транспорта — нет. На 15 линиях московского метро и четырех диаметрах 430 станций, в нью-йоркском — 472 станции на 36 линиях. При этом количество подвижного состава одинаково и колеблется в районе 6,5 тысячи вагонов. В 2023 году московское метро перевезло больше 2,2 миллиарда человек, нью-йоркское — 2,02 миллиарда.

По метрополитену Нью-Йорка сильно ударили пандемия, приведшая к падению пассажиропотока на 40%, и невиданный разгул преступности, подогретый миграционным кризисом федерального масштаба.

Поэтому, если по количественным показателям две системы метро ещё сопоставимы, то по качественным — совсем нет. В 2023 году более половины жителей Нью-Йорка назвали поездку в метро в течение дня «частично или очень небезопасной». Уверенных в том, что городской метрополитен безопасен, всего 12,9%. 77% горожан боятся ездить в метрополитене в тёмное время суток

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

За год, с февраля 2023 года по февраль 2024 года, количество преступлений в метро Нью-Йорка выросло на 50%. Ни полицейские роботы, ни сканеры-детекторы оружия, ни солдаты нацгвардии тенденцию переломить не могут.

На этом фоне Московский метрополитен — царство покоя и порядка. Безопасностью в городском метро москвичей не удивишь, равно как и USB-зарядками и ЖК-экранами в вагонах «Москва-2020», а также их обновлённой версии «Москва-2024».

Проще говоря, ведущий западный метрополитен московскому в конкуренты не годится. Если с чем и стоит сравнивать метро Москвы, то с китайскими «передовиками»: Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Ханчжоу. Но в таком случае речь идёт о разных весовых категориях: в Пекине проживает 21 миллион человек, при этом китайскую столицу вместе с соседними городами и провинциями с 2015 года превращают в агломерацию Кин-Цзинь-Чжи с населением в 130 миллионов человек.

Mos.ru Станция «Озёрная» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена

Крупнейшие в мире

Самый уместный ход — сравнить московское метро с ним же, только образца 2010 года.

В ноябре 2010 года команда нового мэра Москвы Сергея Собянина решала ключевую задачу: избежать коллапса на дорогах и в действующей системе метро. Ставку сделали на развитие рельсового транспорта.

За это время правительство Москвы завершило строительство и реконструкцию 238,2 километра линий, 114 станций, четырёх дополнительных вестибюлей, 12 электродепо Московского метрополитена и МЦК. Это увеличило систему рельсового транспорта Москвы больше чем в два раза.

Благодаря наземной инфраструктуре — МЦК и МЦД — метро Москвы увеличилось со 182 до 430 станций, а перегруженные вагоны ушли в прошлое.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Новые станции появились на Люблинской, Замоскворецкой, Солнцевской, Таганско-Краснопресненской, Сокольнической линиях. В 2016-м столичные власти запустили 31 станцию Московского центрального кольца. Метро пришло в районы, не охваченные ранее рельсовым транспортом, в Новую Москву, дотянулось до аэропорта Внуково. МЦК стало первым проектом интеграции железнодорожных линий в систему столичного метро.

Большая кольцевая линия, полностью запущенная в 2023 году, стала крупнейшим в мире подземным кольцом протяжённостью 70 километров, которое метрострой и городские власти построили за рекордные десять лет.

Московские центральные диаметры — 136 станций и свыше 300 километров путей — позволили миллионам москвичей ежедневно экономить время и деньги благодаря поездкам в наземном метро с интервалами движения поездов в пять-шесть минут. Ежедневно пассажиры совершают на этом виде транспорта около 1,3 миллиона поездок. Уже открыты и работают четыре диаметра: МЦД-1 (Белорусско-Савеловский) и МЦД-2 (Курско-Рижский), МЦД-3 (Ленинградско-Казанский) и МЦД-4 (Калужско-Нижегородский).

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин осматривает ход строительства новой станции

Новые линии метро, интеграция в его систему надземной железной дороги дают москвичам возможность сэкономить на поездках по городу, а заодно разгружают метрополитен и позволяют забыть о забитых под завязку вагонах.

Дальше — больше

На очереди — строительство новых и продление существующих радиальных линий метрополитена.

По одной новой станции появятся на Арбатско-Покровской («Гольяново»), Кольцевой («Достоевская»), Сокольнической («Потапово») линиях. Осенью в ТиНАО откроется новая, 16-я по счёту, линия метро.

Возводятся Рублёво-Архангельская линия, проектируется Бирюлёвская линия метро. Первая значительно сократит время в пути для жителей Рублёво-Архангельского, Митино, Строгино и Хорошево-Мневников. Вторая линия облегчит жизнь жителей районов Бирюлёво Восточное и Бирюлёво Западное.

Mos.ru Сергей Собянин во время открытия станции «Савёловская»

Продолжится работа по обновлению подвижного состава, повышению комфорта городских вокзалов, а также организации удобных пересадок между всеми видами московского транспорта.

Глобальная задача до 2030 года — развитие рельсового каркаса всего Центрального транспортного узла (Москва, Московская область и близлежащие регионы — всего около 31 миллиона человек), а также работа над созданием сети высокоскоростных магистралей.

На этом фоне бородатые анекдоты о линиях московского метро в соседние субъекты федерации выглядят уже не шутками, а стратегическими планами. Благо строить и управлять гигантским транспортным хозяйством в Москве и России научились.