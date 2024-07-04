Астана, 4 июля, 2024, 15:22 — ИА Регнум. России принадлежит исключительно важная роль в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в формате ШОС+ в Астане.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

После выступления президента РФ Владимира Путина Токаев отметил, что конструктивные предложения российского лидера имеют большое значение с учетом «исключительно важной роли России в ШОС».

Президент Казахстана подчеркнул, что астанинский саммит имеет историческое значение. Встреча впервые прошла в формате ШОС+ и дала старт новой Шанхайской «десятке», отметил он и поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с членством республики в организации.

Как сообщало ИА Регнум, двухдневный саммит ШОС начался 3 июля, он проходит под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию». В ходе саммита в организацию приняли Белоруссию.