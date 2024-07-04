Одинцово, Московская область, 4 июля, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Площадь пожара на площадке с палетам в подмосковном посёлке Новоивановское Одинцовского округа составляет 1,6 тыс. кв. м, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Кадр из видео

Отмечается, что прямо сейчас горят деревянные палеты, частный дом и обшивка рядом стоящего торгового центра. В тушении пожара принимают участие около 60 специалистов и 15 единиц техники, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, сперва загорелась территория с палетами из дерева, затем огонь распространился на соседнее здание и частный дом. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3899813" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пожар в Одинцово

В ведомстве добавили, что силы и средства для устранения пожара продолжают наращиваться.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что в конце июня на площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде потушили крупный пожар. В результате ЧП никто не пострадал.

В городе Оби в Новосибирской области 20 июня на пожаре на предприятии по утилизации отходов погиб человек, ещё шестеро пострадали. В рамках возбуждённого по статье о нарушении требований охраны труда уголовного дела задержали замдиректора предприятия.