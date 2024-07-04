Москва, 4 июля, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Шесть российских теннисистов примут участие в Олимпийских играх в Париже. Данные об этом были размещены на сайте Международной организации тенниса (ITF).

IMAGO/Claus Bergmann/Global Look Press Даниил Медведев

Согласно ним, в мужском турнире сыграют Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. На женских соревнованиях выступят Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Также были объявлены заявки на парный разряд. В списке указаны пары Медведева и Сафиуллина, а также Андреевой и Шнайдер. В заявке на парный разряд также указана Александрова вместе с теннисисткой Еленой Весниной, последняя на данный момент пока не получила одобрения от Международного олимпийского комитета (МОК).

Россияне допущены на Олимпиаду-2024 только в роли индивидуальных нейтральных спортсменов. Парижские Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Как сообщало ИА Регнум, МОК не допустил до участия в Олимпийских играх в Париже российских стрелков, гребцов и пятиборцев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что олимпийские соревнования без российских атлетов становятся ущербными. Он также подчеркнул, что спортсмены из РФ являются лидерами многих направлений, поэтому их отсутствие делает неинтересными состязания в некоторых видах спорта.