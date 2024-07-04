Астана, 4 июля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Стамбульские договорённости остаются «на столе» и могут быть положены в основу переговоров по Украине, заявил 4 июля президент России Владимир Путин.

РИА Новости/Сергей Карпухин

«Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров», — заявил глава государства Путин на встрече «ШОС Плюс» в Астане.

Он напомнил, что стамбульские договорённости были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, «а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину».

Как передавало ИА Регнум, Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году. В частности, в Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Лидер фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.

Путин 14 июня назвал условия, необходимые для прекращения огня. Одним из них является отказ Украины от вступления в НАТО. Согласно второму условию, Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. При этом Путин исключил вывод российских войск с Украины в качестве условия начала переговоров.