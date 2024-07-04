Саратов, 4 июля, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Женщину госпитализировали после взрыва электровелосипеда в пятиэтажном доме Саратова, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«На Бахметьевской, 33 в одной из квартир взорвался электровелосипед. От взрыва рухнула межквартирная перегородка, произошло возгорание», написала в своём Telegram-канале мэр города Лада Мокроусова.

По данным ГУ МЧС России по Саратовской области, во время инцидента пострадавшая находилась в соседней квартире недалеко от очага взрыва. В результате женщина получила травмы средней степени тяжести, её госпитализировали в одну из больниц города, добавила глава Саратова.

В конце июня в Московской области взорвался электросамокат. Инцидент произошёл в квартире, где проживает семья двумя с детьми. Отмечалось, что пострадал только глава семейства.

Как передавало ИА Регнум, в Москве при взрыве баллона на крыше автобуса 2 июля пострадало два человека.