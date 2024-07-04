Москва, 4 июля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Решение о смене послов принимает президент России Владимир Путин, но у каждого могут быть личные планы, заявила 4 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сведения о скором возвращении посла Анатолия Антонова из США.

Софья Сандурская/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«У каждого могут быть свои личные планы. Решения же о назначении и смене послов принимает президент», — сказала она.

Ранее в СМИ появилось телеграмма Антонова директору ПИР-центра Владимиру Орлову по случаю 30-летия организации, в которой посол России в США отметил, что его командировка заканчивается.

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