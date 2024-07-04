Москва, 4 июля, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Российским пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову) вручили государственные награды в Кремле, сообщили 4 июля в пресс-службе политика Захара Прилепина.

Артем Геодакян/фотохост-агентство ТАСС Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров)

Награждение прошло в среду, 3 июля. Ранее сообщалось, что Прилепин получил орден Мужества.

Также пресс-служба разместила фотографию, на которой помимо Прилепина запечатлены награждённые пранкеры.

Вован и Лексус известны своими скандальными пранками с первыми лицами иностранных государств.

Так, Вован и Лексус опубликовали в декабре 2023 года разговор с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. Во время беседы политик пожаловался им на самый большой в истории Ирландии миграционный кризис из-за приезда около 100 тысяч граждан Украины, а также выразил сомнения в возможности скорого вхождения Украины в состав Евросоюза.

В марте 2024 года пранкеры заявили, что премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, которого им удалось разыграть, соврал, утверждая, что раскрыл обман и подыгрывал собеседникам целый час.

В мае 2022 года 43-й президент США Джордж Буш — младший, будучи уверенным, что разговаривает с главой киевского режима, рассказал о том, как США нарушили обещание не расширять НАТО. Он также подтвердил, что «идёт война западного мира против русских».

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек в разговоре с российскими пранкерами, предполагая, что беседует с «африканским политиком», посетовал на сложную для ВСУ ситуацию на фронте и предположил, что боевые действия продолжатся в течение всего 2024 года.