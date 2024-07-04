Астана, 4 июля, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на саммите в Астане призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) наращивать обмен развединформацией.

Сергей Савостьянов/РИА Новости Председатель КНР Си Цзиньпин

«Нужно наращивать обмен разведывательной информацией и проводить совместные операции, необходимо совместными усилиями поддерживать региональную безопасность», — сказал он.

Председатель КНР подчеркнул важность обогащения механизмов взаимодействия в области безопасности дополнительными средствами. Чем больше средств, тем крепче будет безопасность, добавил Си Цзиньпин.

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