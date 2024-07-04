Астана, 4 июля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Россия и Катар обсуждают подключение этой ближневосточной страны к транспортному коридору «Север — Юг», заявил 4 июля президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане.

РИА Новости/Сергей Субботин

«Продолжается инвестиционное сотрудничество с обеих сторон, наши центральные банки работают, ведется диалог по возможному подключению Катара к транспортному коридору «Север — Юг», — сказал российский лидер на переговорах с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Президент РФ во время переговоров отметил хорошие тенденции по товарообороту между двумя странами, а также подчеркнул, что Россия и Катар взаимодействуют на дружеской основе.

Кроме того, Владимир Путин пригласил эмира Катара посетить Россию. Тамим бин Хамад Аль Тани принял приглашение и, в свою очередь, пригласил российского лидера в Катар в любое удобное время.

Как передавало ИА Регнум, также 4 июля состоялись переговоры Путина и исполняющего обязанности президента Ирана Мохаммада Мохбера. На встрече Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Тегерана носят дружеский и конструктивный характер и будут укрепляться, несмотря на результат предстоящих выборов президента в Иране.

Днём ранее Путин провёл переговоры с президентами Турции, Монголии, Азербайджана, Казахстана и Белоруссии, председателем КНР, а также с премьер-министром Пакистана.