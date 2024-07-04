Москва, 4 июля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Государственная дума на пленарном заседании 4 июля приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на повышение размера военных пенсий на 5,1% с учётом изменения прогноза социально-экономического развития страны.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Нововведение предусматривает изменение понижающего коэффициента — денежного довольствия, которое учитывается при исчислении военных пенсий. Так, по действующим нормам при расчёте военных пенсий с 1 января текущего года учитывается 85,47% денежного довольствия военнослужащих, с 1 октября коэффициент увеличивается до 89,32%.

Новые нормы устанавливают, что размер коэффициента с 1 октября 2024 года составит 89,83%.

Как передавало ИА Регнум, ранее об индексации военных пенсийинформировала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. По её словам, с 1 октября 2023 года военная пенсия в РФ увеличилась на 19,5% и составляет в среднем на сегодня более 41 тыс. рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или подписавшие контракт для участия в специальной военной операции, будут получать полную компенсацию военной пенсии. Для военнослужащих, заключивших контракт, компенсации произведут в период с 24 февраля 2022 года, для призванных на службу в ряды Вооружённых сил РФ в рамках частичной мобилизации — с 21 сентября 2022 года.

В конце мая 2024 года Путин подписал закон, в котором говорится, что семьи, потерявшие кормильца —участника специальной военной операции (СВО), смогут получать сразу две пенсии — страховую и по потере кормильца. Закон вступит в силу 1 января 2025 года.