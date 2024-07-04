Москва, 4 июля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Группировка российских войск «Север» за сутки нанесла поражение шести бригадам ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщил 4 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

Он уточнил, что бои шли в районе города Волчанска, сёл Весёлое, Русская Лозовая, Нескучное и Циркуны в Харьковской области. Подразделения ВС России нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 125-й и 127-й бригад теробороны, 13-й и 17-й бригад нацгвардии.

Противник за сутки потерял до 225 бойцов и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», а также пикап, самоходные артиллерийские установки «Пион» и «Гвоздика», американскую гаубицу М198 и орудие Д-20.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что украинские власти решили принудительно эвакуировать более 100 детей из Волчанской общины в Харьковской области. В общей сложности на территории общины пока остаются 2,5 тыс. жителей.