Москва, 4 июля, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит 8–9 июля Россию с официальным визитом, сообщается на сайте Кремля.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Нарендра Моди

«Восьмого-девятого июля состоится официальный визит в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров с президентом России с Владимиром Путиным стороны обсудят перспективы дальнейшего развития «традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня».

Как передавало ИА Регнум, ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Кремле ведут активную подготовку к визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию.

Газета The Tribune сообщила, что визит премьера Индии в Россию планируется 8 июля. По информации издания, он будет однодневным. Издание подчеркнуло, что в повестке визита основное внимание уделят стратегическим интересам Индии, так как обе страны стремятся выстроить новые партнёрские отношения в условиях изменяющегося мирового порядка.

2 июля агентство Bloomberg сообщило, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию подчёркивает важность связей Москвы и Нью-Дели и является дипломатической победой президента РФ Владимира Путина.