Санкт-Петербург, 4 июля, 2024, 14:39 — ИА Регнум. В Калининском районе Санкт-Петербурга четырёхлетний мальчик выпал из окна восьмого этажа и чудом остался жив, передаёт KP.RU.

ИА Регнум

Как сообщает СМИ, пострадавшего нашли без сознания под окнами дома по улице Черкасова. На месте происшествия была обнаружена москитная сетка, которая не выдержала вес ребёнка.

По информации правоохранительных органов, мать ребёнка ненадолго оставила его одного в комнате. В это время малыш пошёл на кухню за печеньем, где выпал из открытого окна.

Пострадавшего госпитализировали в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали закрытую травму груди и внутренних органов, ушиб лёгких и мозга, закрытую черепно-мозговую травму, разрыв селезёнки и травматический шок 1-й степени.

В Москве в конце апреля из окон в разных домах выпали два мальчика трёх лет. Один из детей, мать которого ненадолго вышла из комнаты, упал с 12-го этажа на Новочеркасском бульваре. Второй мальчик упал, опёршись на москитную сетку в 4-м квартале Капотни. Мать в это время ходила в магазин.

Руководитель Академии безопасности семейный психолог Ольга Бочкова в интервью ИА Регнум призвала родителей маленьких детей устанавливать на окна специальные ограничители. Это касается детей до восьми лет. Не стоит полагаться на обещания маленького ребёнка о том, что он не будет забираться на подоконник.