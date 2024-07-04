Вашингтон, 4 июля, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден не сможет удержаться в предвыборном марафоне, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп, слова которого приводит портал The Daily Beast.

Steve Helber/AP/TASS Дональд Трамп

«Он (Байден) просто вышел из гонки, вы же видите, что он выходит из неё. Я выкинул его из гонки, а это значит, что теперь у нас Камала (Харрис)», — сказал Трамп журналистам.

Также он назвал своего оппонента «плохим парнем». Бывший американский лидер отметил готовность продолжать «нокаутировать» Байдена до тех пор, пока он не выйдет из предвыборной гонки.

Как передавало ИА Регнум, ранее Байден заявил, что причиной провала на выступлении в теледебатах с экс-президентом Дональдом Трампом являются международные поездки, которые были у него на протяжении всего месяца.

Ранее американский журналист Такер Карлсон предположил, что представители Демократической партии смогут заменить Байдена на другого претендента для участия в выборах.

Один из крупнейших спонсоров Демократической партии Америки, соучредитель Netflix Рид Хастингс призвал главу Белого дома Джо Байдена отказаться от дальнейшего участия в президентской гонке.