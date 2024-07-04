Москва, 4 июля, 2024, 13:33 — ИА Регнум. События в США вызывают мрачные параллели с периодом перед Гражданской войной, разразившейся в стране в середине XIX века. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале, посвятив свою публикацию Дню независимости США.

(сс) Tyler Merbler

По его словам, 4 июля американцы привычно отметят обретение независимости от Британской империи, хотя гораздо более важные последствия для них имела Гражданская война 1861–1865 годов. О ней в стране говорят «гораздо меньше и тише», отметил он.

«Почему? В том числе и потому, что слишком видны мрачные параллели с сегодняшним днем. Включая «предчувствие гражданской войны», — написал Медведев.

Он привёл в пример недавний фильм «Civil War» («Падение империи»).

Как сообщало ИА Регнум, фильм о Гражданской войне в США, который вышел в российском прокате под названием «Падение империи», вызвал очень противоречивую реакцию американской публики и в очередной раз высветил существующий в стране раскол.