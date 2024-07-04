Москва, 4 июля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. В России снижение числа женщин репродуктивного возраста будет долгосрочным и продолжится вплоть до 2046 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Вырабатывая новые подходы национального проекта, мы должны учитывать эти вызовы, которые сегодня перед нами сложились. Это, к сожалению, снижение числа женщин репродуктивного возраста, которое будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года», — сообщила она на пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Семья», проходящей на площадке выставки «Россия».

При этом Голикова добавила, что уже с 2026 года в России начнёт расти число молодых женщин, родивших в первой половине 2000-х годов. Поэтому сейчас пришло время разработать дополнительные меры поддержки молодых семей, добавила вице-премьер.

В апреле Татьяна Голикова заявила, что в российских семьях сдвигается возраст появления первых детей. Их женщины зачастую рожают в 28–29 лет. В связи с этим в Госдуму внесён законопроект, предусматривающий выплаты в размере 200 тысяч рублей женщинам, которые родили до 25 лет.

Президент России Владимир Путин поставил задачу повысить рождаемость в РФ, в том числе добиться более частого рождения третьих и последующих детей. Об этом говорится в его указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

По данным прошлогоднего отчёта Минтруда РФ, за последние шесть лет показатель рождаемости первенцев снизился на 19,9%, вторых детей — на 31%.

В России есть все экономические и иные предпосылки для изменения ситуации с рождаемостью в лучшую сторону, заявила на заседании Совета законодателей спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.