Вашингтон, 4 июля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Россия становится богаче, несмотря на давление на неё извне. Об этом 4 июля сообщает американский журнал Newsweek.

Владимир Астапкович/РИА Новости

В материале говорится о том, что жители России становятся богаче несмотря на западные антироссийские санкции и дорогостоящую войну на Украине.

Издание привело мнение профессора международных отношений в Университетском колледже Лондона Филиппа Канклиффа, который отметил, что практически все данные указывают на то, что западные ограничительные меры оказались полным провалом.

«На самом деле (санкции. — Прим. ред.) помогли стимулировать российскую промышленность и заставили российское государство стать более самодостаточным, освоить новые рынки и создать новые цепочки поставок», — цитирует журнал слова Канклиффа.

Как передавало ИА Регнум, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что включение России Всемирным банком в число стран с высоким уровнем доходов населения показало, что все антироссийские санкции потерпели полное фиаско.

Перевод России из категории стран с доходами населения выше среднего в группу государств с доходами населения высокого уровня показал, насколько эффективны вводимые против РФ санкции, считает Ульянов.

По подсчётам Всемирного банка, на жителей России в среднем приходится 14 250 американских долларов валового дохода, что относит страну в категорию государств с высоким уровнем доходов граждан.

Из открытых данных Федеральной таможенной службы следует, что импортёры из недружественных стран с 2022 года на фоне действия антироссийских санкций недополучили российских товаров на $256,5 млрд (почти 21 трлн рублей). Так, в 2022 году западные импортёры недополучили товаров на $64,1 млрд, а в 2023 году — уже на $192,4 млрд.

При этом Россия перенаправила товары на эту сумму другим государствам и получила выгоду в 5 трлн рублей. Российский экспорт в недружественные страны с 2022 по 2024 год был неоднородным. По некоторым позициям можно увидеть снижение, а по другим — рост. В частности, Москва стала меньше поставлять на Запад минералы, драгоценности, пластмассу и резину. Согласно данным ФТС, торговля с дружественными странами позволила Москве за два года компенсировать выпавшие доходы и заработать дополнительно $287,5 млрд.

Российские официальные лица неоднократно заявляли о способности России справиться с санкционным давлением. Так, президент России Владимир Путин отмечал, что ограничительные меры принесли с собой новые возможности — для отечественных компаний открылись рынки сбыта.

Российский лидер 16 июня 2023 года на полях ПМЭФ назвал заметным событием замещение зарубежных компаний. Он подчеркнул, что под многими иностранными брендами уже давно продают продукцию, которая полностью производится на российских мощностях. Российский лидер добавил, что власти никогда никого не выгоняли с российского рынка, даже наоборот — предлагали подумать о последствиях.