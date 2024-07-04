Астана, 4 июля, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Государства — члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают за строгое соблюдение конвенции о запрете разработки и производства биологического и токсинного оружия. Об этом сказано в Астанинской декларации, принятой по итогам заседания в Казахстане и опубликованной на сайте Кремля.

«Государства-члены, отмечая значимость конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), выступают за строгое соблюдение конвенции и принятие юридически обязывающего протокола к ней, предусматривающего эффективный механизм проверки, а также против создания любых механизмов, дублирующих функции КБТО», — следует из текста документа.

Также страны ШОС отметили важность начала переговоров о международной конвенции против биологического и химического терроризма.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля президент РФ Владимир Путин и другие лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию. В этом документе страны-участницы отразили свои подходы к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ проведёт переговоры с представителями Катара в рамках саммита в Казахстане.