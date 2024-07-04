Астана, 4 июля, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принимают меры по недопущению на своей территории деятельности, противоречащей принципам суверенитета и территориальной целостности, говорится в Астанинской декларации Совета глав государств-членов организации.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Они (государства ШОС — ред.) принимают меры по недопущению на своей территории любой деятельности, противоречащей принципам государственного суверенитета и территориальной целостности», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, саммит ШОС проходит в Астане 3–4 июля. Лидеры стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества утвердили итоговую декларацию по итогам заседания в Астане.

В ходе выступления президент России Владимир Путин заявил, что в Астанинской декларации объединения отражены подходы стран-участниц к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня. Он отметил, что в документе дополнительно высвечена приверженность членов ШОС к формированию справедливого многополярного миропорядка.

Участники саммита также подписали пакет документов, в который вошли соглашения о противодействии терроризму и сепаратизму, распространению наркотиков, развитии сотрудничества в сферах энергетики, туризма, охраны окружающей среды.

Двухдневный саммит ШОС проходит под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию». В ходе саммита в организацию приняли Белоруссию.

Шанхайскую организацию сотрудничества основали в июне 2001 года. В ней, кроме России, состоят Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС в июле 2022 года.