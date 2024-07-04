Астана, 4 июля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане 4 июля проведёт переговоры с представителями Катара. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Ещё Катар будет», — ответил представитель Кремля на вопрос, какие контакты российского лидера согласованы в рамках саммита ШОС.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля состоялись переговоры Путина и исполняющего обязанности президента Ирана Мохаммада Мохбера. Во время переговоров Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Тегерана носят дружеский и конструктивный характер и будут укрепляться, несмотря на результат предстоящих выборов президента в Иране.

Днём ранее Путин провёл переговоры с президентами Турции, Монголии, Азербайджана, Казахстана и Белоруссии Реджепом Тайипом Эрдоганом, Ухнагийном Хурэлсухом, Ильхамом Алиевым, Касым-Жомарт Токаевым и Александром Лукашенко соответственно, председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

4 июля лидеры стран — участниц ШОС утвердили итоговую декларацию по итогам заседания. В Астанинской декларации объединения отражены подходы стран-участниц к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня, ранее заявил Путин. Он отметил, что в документе дополнительно высвечена приверженность членов ШОС к формированию справедливого многополярного миропорядка.

Участники саммита также подписали пакет документов, в который вошли соглашения о противодействии терроризму и сепаратизму, распространению наркотиков, развитии сотрудничества в сферах энергетики, туризма, охраны окружающей среды.

Двухдневный саммит ШОС начался 3 июля, он проходит под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию». В ходе саммита в организацию приняли Белоруссию.