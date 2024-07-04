Астана, 4 июля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. На евразийском пространстве сохраняются очаги потенциальных конфликтов, которые могут привести к хаосу и нестабильности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

По его словам, в Большой Евразии пока сохраняются и другие потенциальные очаги конфликта. Их разрастание чревато хаосом и нестабильностью. Прежде всего это Ближний Восток и конкретно ситуация в секторе Газа, добавил Путин.

«История наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток, в частности США, разрубить палестинский узел и отказа от исполнения решений ООН, которые чётко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств — Израиля и Палестины», — заявил он.

Вопросы, которые связаны с обеспечением безопасности и стабильности — как на пространстве Евразии, так и в более широком и глобальном измерении — требуют от членов ШОС активной вовлечённости, заключил глава государства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Владимир Путин и другие лидеры стран ШОС 4 июля подписали итоговую Астанинскую декларацию. В ней отражены подходы стран-участниц к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня.

Участники саммита также подписали пакет документов, в который вошли соглашения о противодействии терроризму и сепаратизму, распространению наркотиков, развитии сотрудничества в сферах энергетики, туризма, охраны окружающей среды.

Двухдневный саммит ШОС начался 3 июля, он проходит под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию». В ходе саммита в организацию приняли Белоруссию.