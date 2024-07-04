Минск, 4 июля, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда исходил из важности конструктивных контактов с Вашингтоном. Об этом он сообщил в поздравлении народу США с Днём независимости.

John Minchillo/AP/TASS

Лукашенко от себя лично и от белорусского народа поздравил граждан Соединённых Штатов Америки с Днём независимости.

«Беларусь всегда исходила из важности конструктивных контактов с Соединенными Штатами Америки, а период истории, когда такие контакты преобладали, демонстрировал их бесспорную пользу для двух государств. Мы ценим усилия простых американцев, которые по-человечески, от души помогали нам в борьбе с нацизмом, послевоенном восстановлении страны, преодолении последствий аварии в украинском Чернобыле», — говорится в поздравлении.

Лукашенко пригласил граждан США посетить Белоруссию и оценить её достижения. Он высказал уверенность в том, что многие будут приятно удивлены и захотят ближе познакомиться с республикой.

Белорусский лидер пожелал народу США безоблачного неба и мудрости мирного сосуществования со всеми людьми доброй воли.

Как передавало ИА Регнум, День независимости США отмечается 4 июля. В этот день в 1776 году Второй Континентальный конгресс принял Декларацию независимости 13 колоний от Великобритании. Так были образованы Соединенные Штаты.

В Астане 4 июля прошло заседание совета глав государств — членов ШОС, на котором Белоруссия была официально принята в состав организации. Президент России Владимир Путин приветствовал вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена объединения.

В ходе заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества Лукашенко заявил, что Запад оказался не способен обеспечить миру подлинную безопасность, эта инициатива должна перейти к странам «глобального большинства».