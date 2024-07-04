Астана, 4 июля, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Запад оказался не способен обеспечить миру подлинную безопасность, эта инициатива должна перейти к странам «глобального большинства». Об этом заявил 4 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

TASS /AP Photo/Virginia Mayo

Он подчеркнул, что в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность, однако в западных странах на сегодняшний день нет лидеров, которые способны на самостоятельные ответственные решения.

«При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен», — приводит слова Лукашенко БелТА.

По его словам, день вступления Белоруссии в ШОС войдёт в историю. Он указал на символичность того факта, что ровно 80 лет назад республику освободили от немецко-фашистских захватчиков, и назвал это прекрасным подарком белорусскому народу.

Белорусский президент заверил, что Минск готов работать над реализацией совместных приоритетов вместе с Китаем, к которому перейдёт председательство в ШОС, и адаптировать свои инициативы к сфере глобальной безопасности, сегодня наиболее актуальной для партнёров.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля в Астане на заседании совета глав государств-членов ШОС Белоруссию официально приняли в состав организации. Двухдневный саммит ШОС проходит под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».

Президент России Владимир Путин приветствовал вступление Белоруссии в организацию в качестве полноправного члена объединения. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в участии Союзного государства во всех международных процессах.