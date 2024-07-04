Астана, 4 июля, 2024, 11:37 — ИА Регнум. В Астане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начались переговоры президента России Владимира Путина и исполняющего обязанности президента Ирана Мохаммада Мохбера.

РИА Новости/Сергей Савостьянов Мохаммад Мохбер

Во время переговоров Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Тегерана носят дружеский и конструктивный характер и будут укрепляться, несмотря на результат предстоящих выборов президента в Иране.

«По ключевым вопросам международной повестки дня наши подходы совпадают практически. Нас объединяет стремление к созданию многополярного мироустройства, соблюдению всех форм международного права, сохранению центральной роли ООН», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 26 июня Путин и Мохбер провели телефонный разговор. Отмечалось, что стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества двух стран во всех ключевых областях.

В частности, Путин и Мохбер выразили особое удовлетворение взаимодействием в сфере энергетики и реализации инфраструктурных проектов.

Российский лидер пожелал иранскому народу успешно провести президентские выборы. Он выразил уверенность, что дружественные отношения Москвы и Тегерана будут развиваться по нарастающей.

Предыдущий телефонный разговор Путин и Мохбер провели 13 июня. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта. Мохбер поблагодарил за поддержку в непростой для Ирана период после гибели президента Эбрахима Раиси.

19 мая вертолёт, на борту которого находились президент Ирана Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. В результате авиакатастрофы они погибли.