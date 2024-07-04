Астана, 4 июля, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приветствовал вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена объединения.

Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС Александр Лукашенко

В Астане 4 июля прошло заседание совета глав государств — членов ШОС, на котором Белоруссия была официально принята в состав организации.

«Хочу поприветствовать всех вас и, конечно, президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко в связи с завершением процедуры приёма Республики Беларусь в полноправные члены ШОС», — заявил Путин в начале своего выступления на саммите.

Как передавало ИА Регнум, заседание совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) началось в Астане с подписания документов о приёме в состав организации Белоруссии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС принято.

Саммит ШОС проходит в Астане 3–4 июля. По итогам заседания будут подписаны Астанинская декларация и другие совместные документы.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались «на ногах» на полях саммита ШОС перед началом неформального ужина.

Лидеры стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества утвердили итоговую декларацию по итогам заседания в Астане. В ходе выступления президент России Владимир Путин заявил, что в Астанинской декларации объединения отражены подходы стран-участниц к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня. Он отметил, что в документе дополнительно высвечена приверженность членов ШОС к формированию справедливого многополярного миропорядка.

Шанхайскую организацию сотрудничества основали в июне 2001 года. В ней, кроме России, состоят Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС в июле 2022 года.