Астана, 4 июля, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Лидеры стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали итоговую декларацию по итогам заседания в Астане.

РИА Новости/Гавриил Григоров

Двухдневный саммит ШОС начался 3 июля, он проходит под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию». В ходе саммита в организацию приняли Белоруссию.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 4 июля заявил в ходе саммита, что поддержание безопасности остаётся одной из приоритетных задач ШОС. Для её выполнения будет преобразована региональная антитеррористическая структура организации.

ШОС основана в 2001 году. Теперь в нее входят десять государств: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.