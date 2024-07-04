Астана, 4 июля, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин навал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и БРИКС локомотивом процессов глобального развития и утверждения многополярного мира.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметил российский лидер, сегодня в мире происходят стремительные и необратимые перемены, в связи с чем востребована активная инициативная позиция ШОС в международных делах.

«Убеждены, что Шанхайская организация сотрудничества наряду с БРИКС являются основными опорами нарождающегося нового миропорядка. Именно эти объединения выступают мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности», — отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года Путин заявил о стоящей задаче по строительству нового мира. Президент обратил внимание на то, что за последние 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходит за многие десятилетия. В связи с этим глава государства подчеркнул, что перемены требуют изменения коренных принципов международных отношений.

В ноябре 2023 года Путин также исключил возможность формирования нового миропорядка без участия России как независящего ни от кого государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в июне заявил, что переход к новому мироустройству неизбежен, но будет тернистым, и для этого понадобится целая историческая эпоха. Он также указал на активные попытки США помешать этому процессу.