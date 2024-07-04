Астана, 4 июля, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Партнёрское взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) развивается на принципах равноправия и учёта интересов. Об этом в процессе одного из мероприятий на полях саммита ШОС заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/Гавриил Григоров

«Россия придаёт большое значение партнёрскому взаимодействию в рамках ШОС. Мы с удовлетворением констатируем, что это взаимодействие продолжает поступательно развиваться на принципах равноправия, учёта интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности», — сказал глава российского государства.

Он также уточнил, что благодаря активному участию казахстанских коллег был подготовлен «действительно солидный пакет документов и решений», вынесенный к утверждению на нынешнем совете.

Путин также отметил, что их реализация поспособствует укреплению роли и влияния ШОС.

«Подходы стран ШОС к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня отражены в вынесенной на одобрение на саммите Астанинской декларации», — добавил Путин, подчеркнув, что в этом нормативно-правовом акте отмечена приверженность всех участников ШОС к формированию справедливого многополярного миропорядка.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе заседания совета глав государств — членов ШОС были подписаны документы о приёме в состав организации Белоруссии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Белоруссия является частью Союзного государства, поэтому Россия заинтересована в её участии в международных процессах.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на саммите ШОС будут обсуждать новую систему евразийской безопасности.