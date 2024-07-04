Астана, 4 июля, 2024, 10:17 — ИА Регнум. В Астанинской декларации, вынесенной на одобрение саммита Шанхайской организации сотрудничества, отмечена приверженность формированию справедливого многополярного миропорядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

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Как отметил российский лидер, Россия придаёт большое значение партнёрскому взаимодействию в рамках ШОС.

«Мы с удовлетворением констатируем, что это взаимодействие продолжает поступательно развиваться на принципах равноправия, учёта интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности», — добавил Путин.

Вместе с тем президент России подчеркнул, что подходы стран — участниц ШОС по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки отражены в Астанинской декларации, вынесенной на одобрение саммита.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3899746" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Про ШОС

«В ней дополнительно высвечивается приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли ООН, на международном праве, на стремлении суверенных государств к взаимовыгодному партнерству», — отметил Путин.

Саммит ШОС проходит в Астане 3–4 июля. По итогам заседания будут подписаны Астанинская декларация и другие совместные документы.

Шанхайскую организацию сотрудничества основали в июне 2001 года. В ней, кроме России, состоят Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС в июле 2022 года. 4 июля Белоруссия стала членом организации.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая Путин заявил, что сегодня ни у кого нет сомнений в том, что мир становится многополярным. Глава государства при этом подчеркнул необходимость укрепить многополярный мир. Путин заявил, что будущее зависит от всего мира, однако Москва и Пекин являются важными составляющими современной цивилизации.

Российский лидер в октябре 2023 года заявил, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно, чтобы общество могло избавиться от диктатуры отдельных стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу. Глава государства отметил, что мир трансформируется, двигаясь к многополярности.