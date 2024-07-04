Астана, 4 июля, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Поддержание безопасности остаётся одной из приоритетных задач Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Для её выполнения будет преобразована региональная антитеррористическая структура организации, заявил президент России Владимир Путин 4 июля на заседании совета глав государств-членов ШОС в Астане.

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«Разумеется, одной из приоритетных задач в деятельности ШОС было и остаётся поддержание безопасности государственных участников и по периметру внешних границ», — сказал Путин.

Он пояснил, что для этого принято решение преобразовать антитеррористическую структуру ШОС в универсальный центр, который будет реагировать на весь спектр угроз безопасности. Кроме того, в Душанбе решено учредить антинаркотический центр.

Российский лидер подчеркнул, что программа сотрудничества, которую утвердят в ходе саммита, будет способствовать борьбе с сепаратизмом и экстремизмом на пространстве ШОС.

Путин также отметил, что предприниматели из стран ШОС наладили сотрудничество. Работа делового совета организации позволяет бизнес-кругам подключаться к взаимовыгодным совместным проектам, вопросами их финансирования плотно занимается межбанковское объединение ШОС, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на саммите в Астане обязательно будет упомянута новая система Евразийской безопасности, о создании которой Путин заявил 14 июня на встрече с руководством МИД РФ.

Путин 3 июля прибыл в Астану для участия в саммите ШОС. В столице Казахстана он провёл несколько двусторонних встреч, в том числе с лидером КНР Си Цзиньпином, президентами Турции и Монголии Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ухнагийном Хурэлсухом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи пригласил Путина посетить республику в ноябре 2024 года и совместить свой визит с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Российский лидер принял приглашение казахстанского коллеги.