Астана, 4 июля, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Россия заинтересована в том, чтобы Союзное государство участвовало во всех международных процессах, заявил 4 июля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

Таким образом он прокомментировал принятие Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

«Это часть Союзного государства, и мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах», — сказал Лавров в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Как передавало ИА Регнум, заседание совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества 4 июля началось в Астане с подписания документов о приёме в состав организации Белоруссии.

ШОС основали в июне 2001 года. В ней, кроме России, состоят Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС в июле 2022 года.