Астана, 4 июля, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Заседание совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) началось в Астане с подписания документов о приёме в состав организации Белоруссии.

Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

«Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС принято», — объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

После этого он поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3899741" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Саммит ШОС

Как передавало ИА Регнум, саммит ШОС проходит в Астане 3–4 июля. По итогам заседания будут подписаны Астанинская декларация и другие совместные документы.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались «на ногах» на полях саммита ШОС перед началом неформального ужина.

Шанхайскую организацию сотрудничества основали в июне 2001 года. В ней, кроме России, состоят Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС в июле 2022 года.