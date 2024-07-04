Москва, 4 июля, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Требования к так называемым длинным вкладам, держателям которых с 2025 года положены льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), определил Минфин России. Это следует из поправок в Налоговый кодекс, сообщает 4 июля «Газета.Ru».

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Длинным вкладом будут считать депозит со сроком действия не менее 15 месяцев, выплата процентов по которому должна производиться в конце срока действия.

Если вкладчик не должен был платить налог в 2024 году, так как не имел других вкладов или заработал по ним менее пороговой суммы, то льготный вычет для него полностью или частично перенесут на следующий год для доходов по долгосрочному вкладу.

Отмечается, что текст поправок одобрили на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля правительство внесло в Госдуму проект поправок к законопроекту об улучшении налоговой системы.