Астана, 4 июля, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Поездка президента России Владимира Путина в Монголию возможна в 2024 году, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Когда будет согласована… В этом году возможна, да», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля в рамках саммита ШОС в Казахстане Путин провёл встречу с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Он заявил, что Россия при необходимости безвозмездно помогает Монголии, особенно если страна сталкивается с проблемами, вызванными изменением климата. Путин добавил, что одним из основных направлений взаимодействия двух стран остаётся энергетика.