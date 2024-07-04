* физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 4 июля, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Долг по кредитам и штрафам, превышающий 160 тыс. рублей, не выплатил покинувший Россию в 2022 году актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает 4 июля издание aif.ru.

РИА Новости/Смольянинов Артур Смольянинов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Совокупный долг актёра — около 164 тыс. рублей, почти 100 тыс. из них составляет долг по кредиту, следует из документов.

У Смольянинова, в частности, остались невыплаченными штраф в размере 30 тыс. рублей за дискредитацию российской армии, 14 штрафов от Госавтоинспекции на 18 тыс. рублей и штрафы за парковку на 13 тыс. рублей. Из-за неоплаты штрафа за дискредитацию он получил взыскание ещё на 6 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года Смольянинов покинул Россию и перебрался в Латвию. Тогда же в отношении него возбудили дело об административном правонарушении за диксредитацию ВС РФ.

В январе 2023 года актёр заявил о готовности участвовать в боевых действиях на стороне киевского режима, а позже заверил, что сможет выступить перед бойцами ВСУ, но только тайно.

В январе 2023 года Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов. В мае 2024 года актёра внесли в перечень террористов и экстремистов.