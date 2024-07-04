Российскими военными ликвидирован наёмник Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Португалии Рико Чавес, который, будучи в составе неонацистского батальона «Карпатская сечь», в ноябре 2022 года казнил российского пленного и позировал с телом. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 862-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА REGNUM Нацисты на Украине

Об участвовавшем в издевательствах над военнопленными нацисте, который также хвастался тем, что любит убивать русских, сообщил в Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин.

«Сейчас «героя» нашла заслуженная награда. Наёмник и палач был ликвидирован», — прокомментировал он.

Всего, по данным Следственного комитета РФ, на стороне ВСУ воюют боевики из более чем 70 стран.

Тем временем ракетный комплекс С-350 «Витязь» одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS. Цель была успешно захвачена на дальности порядка 90 километров, сообщил «РИА Новости» командир зенитно-ракетного дивизиона Южной группировки войск с позывным Лев. По словам военнослужащего, режим у данного комплекса работает идеально, все ракеты достигли своих целей.

В зоне ответственности группировки войск «Запад» экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по замаскированной технике и живой силе противника авиационными бомбами ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такие снаряды позволяют наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, пояснили в Минобороны.

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