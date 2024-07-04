Астана, 4 июля, 2024, 06:30 — ИА Регнум. Сроки визита президента России в Турцию не были определены на прошедшей в Астане в преддверии саммита ШОС встрече Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Точные сроки будут согласованы по дипломатическим каналам, уточнил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, в Астане на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что обязательно посетит Турцию.

В марте администрация президента Турции сообщила, что началась подготовка к визиту Путина в Анкару. В апреле Песков подтвердил, что готовится встреча двух лидеров, но 7 июня уточнил, что поездку пришлось отложить из-за несовпадения графиков президентов.