Красногорск, 4 июля, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Глава Московской области Андрей Воробьёв заявил, что вопрос создания мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» решён, сроки его возведения зависят от восстановления сгоревшей части концертного зала.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

Губернатор пояснил, что власти контактируют с семьями погибших и пострадавшими, а также с собственником по архитектуре мемориала.

«Есть ряд вариантов, но там точно будет мемориал. В какой части, как он будет выглядеть — мы будем информировать», — цитирует Воробьёва «Российская газета».

Как сообщало ИА Регнум, часть «Крокус Сити Холла» могут передать под выставочные площади после восстановительных работ, заявил Андрей Воробьёв.

В начале июня Воробьёв не исключил, что на месте «Крокус Сити Холла» может появиться памятный сквер. Он уточнил, что соответствующий вариант обсуждается.

29 июня глава сказал, что концертный зал восстанавливать не станут. Он добавил, что решения по поводу будущего использования этой территории пока нет.

30 июня компания Crocus Group объявила о планах восстановить внешний контур «Крокус Сити Холла». В организации подчеркнули, что это необходимо в целях безопасности, поскольку разрушенные конструкции могут быть опасны для посетителей объектов, находящихся рядом с этим зданием.

Огонь повредил кровлю и периметр на площади 10 тыс. кв. метров. Вся площадь здания составляет 400 тыс. квадратов.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Из-за атаки погибли 145 человек, включая шестерых детей. Кроме того, в списках пострадавших числятся 550 человек. По уголовному делу арестовано 18 человек.