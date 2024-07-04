Тамбов, 4 июля, 2024, 05:32 — ИА Регнум. В Тамбовском районном суде опровергли информацию об удовлетворении иска Генпрокуратуры к владельцу спиртзавода Юрию Шефлера о признании его и ряда принадлежащих «водочному магнату» компаний экстремистским объединением. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Тамбовской области.

Пресс-служба Росалкогольрегулирования Производство спирта

В суде заявили, что информация, распространённая в СМИ об удовлетворении иска к Шефлеру и подконтрольным ему компаниям, не соответствует действительности.

Как сообщало ИА Регнум, Генпрокуратура установила объединение, деятельность которого подлежит признанию экстремистской. В него входят российский олигарх Шефлер, а также подконтрольные ему люксембургские компании — Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group.

В частности, Шефлер поощряет обстрелы российских регионов со стороны ВСУ, ведёт активную информационную поддержку киевского режима, а подконтрольные ему компании осуществляют финансирование украинского фонда, который направляет средства на нужды украинской армии.

Шефлер покинул Россию ещё в 2002 году. Тогда Счётная палата предложила лишить Союзплодоимпорт права на водочные бренды, посчитав приватизацию компании незаконной. В России против Шефлера возбудили уголовное дело, которое затем, как заявил его адвокат, было прекращено.

В 2018 году Россия смогла защитить в австрийском суде своё право на марки водки Stolichnaya и Moskovskaya. Тогда суд удовлетворил иск российского федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт» к компании Spirits International B. V., зарегистрированной в Люксембурге и незаконно использовавшей бренды.