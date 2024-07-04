Вашингтон, 4 июля, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Американскому журналисту Такеру Карлсону в интервью с главой киевского режима Владимиром Зеленским необходимо спросить, куда делись деньги американцев, выделенные Украине. С таким предложением выступила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Спроси Зеленского, где наши деньги», — обратилась политик от имени американского народа к Карлсону в соцсети X.

Также Марджори Тейлор Грин попросила журналиста призвать Зеленского как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, Карлсон анонсировал в соцсети X интервью с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Он не назвал точных сроков выхода интервью, уточнив, что надеется на его скорое появление.

8 февраля Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы, длившейся более 2 часов, журналист задал российскому лидеру около 60 прямых и уточняющих вопросов. Экс-разведчик США Скотт Риттер назвал это интервью важным шагом на пути, который может остановить Запад от вступления в войну с Россией и спасти человечество.