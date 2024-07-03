Тель-Авив, Израиль, 4 июля, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Правительство Израиля объявило «государственной землёй» крупнейший за последние 30 лет участок территории Палестины. Об этом сообщила израильская неправительственная организация «Шалом ахшав» («Мир — сейчас»), отслеживающая поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу.

Западный берег реки Иордан

Таким образом, Израиль прирос участком площадью в 12 700 дунамов (1270 га) на Западном берегу реки Иордан.

По информации «Шалом ахшав», с января 2024 года власти объявили 2370 га на Западном берегу своими землями.

Декларация была подписана 25 июня, но опубликовали её 3 июля.

Государственная земля не считается частной собственностью палестинцев, им запрещено ею пользоваться. Кроме того, Израиль сдаёт государственную землю в аренду исключительно израильтянам, уточнили в организации.

Как сообщало ИА Регнум, Россия продолжит оказание посильной гуманитарной помощи Палестине, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Армения признаёт Государство Палестина, говорится в опубликованном 21 июня заявлении армянского министерства иностранных дел.

Количество признавших Палестину суверенным государством стран растёт, и это говорит об укреплении в мире стремления к скорейшему решению палестинской проблемы, заявил 30 мая глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил важность единого подхода к ближневосточному урегулированию, который позволит сформировать условия для палестино-израильских переговоров и окончательно решить вопросы со статусом Палестины.